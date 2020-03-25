تونس.. 59 حالة جديدة ترفع إصابات كورونا إلى 173

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده إلى 173، بعد تسجيل 59 إصابة جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المكي بمقر وزارة الصحة في تونس العاصمة.

ولفت الوزير إلى أنه تم إجراء 229 تحليلا مخبريا، ليتبين أن 59 منهم نتائج إصابتهم إيجابية.

وأشار المكي إلى أنه "ليس هناك احترام كبير لمسألة الحجر الصحي الذاتي في المنزل، وهو ما يتسبب في ارتفاع نسبة المصابين تدريجيا".

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات التونسية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 4.

والأحد، بدأ في تونس تطبيق حجر صحي شامل في كامل البلاد لمواجهة انتشار الفيروس.

وأعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين، تعزيز انتشار وحدات من الجيش في كامل أرجاء البلاد، لحث المواطنين على تطبيق الحجر الصحي الشامل، ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 440 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 112 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.