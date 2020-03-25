اليمن.. مصرع شخصين جراء السيول في عدن

شكري حسين/ الخليج 365

لقي مواطنان يمنيان مصرعهما، الأربعاء، وأصيب 6 آخرون، جراء سيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في محافظة عدن جنوبي البلاد، وفق مصدر طبي.

ومنذ صباح الأربعاء، تشهد العاصمة اليمنية (المؤقتة) عدن هطول أمطار غزيرة استمرت لساعات، وتسببت في انهيار بعض المنازل وجرف ممتلكات المواطنين، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر طبي إن "شخصين، رجل وامرأة، لقيا مصرعهما، فيما أصيب 4 آخرون، وجميعهم من أسرة واحدة، جراء انهيار منزلهم في مدينة المعلا، بسبب هطول الأمطار الغزيرة بمعظم مديريات محافظة عدن".



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وتابع المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، أن "الأمطار والسيول تسببت أيضًا في إصابة شخصين برضوض مختلفة، أثناء محاولتهما مساعدة بعض الأسر في مدينة كريتر بالمحافظة نفسها".

من جانبهم، قال سكان محليون في أحاديث منفصلة للأناضول: "الأمطار الغزيرة التي لم تشهد لها عدن مثيلًا منذ سنوات طويلة، أدت إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين في معظم مديريات المحافظة".

كما غرقت معظم شوارع مدن المحافظة وبعض المنازل بمياه الأمطار (لم يحدد عددها)، وجرفت السيول المنحدرة من الجبال عددا من السيارات، خاصة في مديرية المعلا.

ولم تسجل عدن واليمن عموما حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا، لكن العاصمة المؤقتة عدن تعاني من بنية تحتية هشة جراء تعثر المشاريع بسبب الصراع السياسي المستمر منذ سنوات.وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات عديدة بينها العاصمة صنعاء.

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