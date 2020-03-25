«قضاء أبوظبي» توجه مديريات الشرطة بعدم ضبط الأفراد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوقف إجراءات التنفيذ الخاصة بضبط وإحضار وحبس الأفراد لمدة شهرين، باستثناء قضايا النفقة وقضايا التنفيذ العمالي، وجهت مديريات شرطة أبوظبي والمناطق الخارجية والعين والظفرة، بعدم ضبط وإحضار أي شخص لغاية انتهاء المهلة في 24 مايو 2020، مع الإبقاء على التعاميم على النظام، منعاً للمطلوبين من السفر خارج الدولة.

وأوضح المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أن تلك الإجراءات التي تحظى بمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، تحقق الغاية من التوجيه السامي، بدعم أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، نتيجة الأوضاع الراهنة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدائنين، بمنع المطلوبين من مغادرة الدولة لحين تسوية أوضاعهم وفق القانون.

وأشار إلى أن إدارة التنفيذ في الدائرة، اتخذت جميع الخطوات الإجرائية، بعدم إصدار أي قرارات بالضبط أو الإحضار أو الحبس في قضايا التنفيذ المدني والتجاري والإيجارات لحين انتهاء مهلة الشهرين، وإيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الإيجارية، مع إيقاف قيد أي قضية تنفيذ في هذا الإطار، ووقف إصدار أي إجراء تنفيذي في القضايا المدنية من ضبط وإحضار وحبس وحجوزات على الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات، باستثناء قضايا النفقة والتنفيذ العمالي.