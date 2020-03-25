تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 900 حالة، بعد تسجيل 133 إصابة جديدة، وتسجيل ثاني وفاة لمصاب بالفيروس وهي لمقيم في مكة المكرمة.

وذكر محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" في السعودية، أن عدد المتعافين من الفيروس في السعودية ارتفع إلى 29 حالة متعافية.

وجدد العبد العالي، الدعوة إلى ترك التجمعات بما فيها تلك التجمعات في المنازل، وقال: "إذا لزم الجلوس في مكان واحد عليكم بالابتعاد عن بعض أقل مسافة تكون مترا أو مترا ونصف".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، طلال الشلهوب، في ذات المؤتمر الصحافي وجود التزام كبير في اليوم الأول من قرار منع التجول.

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كما أشار إلى أن بدء العمل بقرار منع التجول من الساعة 3 عصراً، سيبدأ غداً (الخميس)، ويشمل "الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة".

وأوضح أن رصد المخالفات تتم عبر رجال الأمن المتواجدين على الطرقات، وليست بشكل آلي، فيما تتم مراعاة الفئات المستثاة، مشيراً إلى أن مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليست على المركبة.



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