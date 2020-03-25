شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: احتجاز 20 مرتزقا سوريا بقاعدة معيتيقة للاشتباه فى إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، عن احتجاز عدد 16 إلى 20 عنصرا من المرتزقة السورين للاشتباه في إصابتهم بوباء كورونا وتم نقلهم لمعسكر الرحبة في تاجوراء.
وأكد المسمارى فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، أن القيادة العامة تتابع ما يقوم به هؤلاء وأنها تؤكد أن صحة وسلامة الليبيين اولوية قصوى لها، مضيفا "لن تنتظر إذناً من أحد لحماية شعبها من الارهاب والاوبئة والعابثين بأمن وسلامة الوطن."
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبى: احتجاز 20 مرتزقا سوريا بقاعدة معيتيقة للاشتباه فى إصابتهم بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.