شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: احتجاز 20 مرتزقا سوريا بقاعدة معيتيقة للاشتباه فى إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، عن احتجاز عدد 16 إلى 20 عنصرا من المرتزقة السورين للاشتباه في إصابتهم بوباء كورونا وتم نقلهم لمعسكر الرحبة في تاجوراء.

وأكد المسمارى فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، أن القيادة العامة تتابع ما يقوم به هؤلاء وأنها تؤكد أن صحة وسلامة الليبيين اولوية قصوى لها، مضيفا "لن تنتظر إذناً من أحد لحماية شعبها من الارهاب والاوبئة والعابثين بأمن وسلامة الوطن."