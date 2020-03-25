شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا لـ190 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن البحرين أعلنت تعافي 13 حالة جديدة من الفيروس ليرفع العدد إلى 190.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الثلاثاء، رصد 13 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليبلغ إجمالي عدد المصابين فى البلاد 211 حالة، وأشارت الوزارة - فى بيان نشرته على صفحتها على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - إلى تعافي 13 حالة إضافية من المصابين بالفيروس ، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات التى تم شفاؤها 177 حالة حتى الآن.

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ولفتت الوزارة إلى خروج 79 حالة إضافية من "الحجر الصحى" الاحترازى، بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس "كورونا" ، ليصل العدد الإجمالي لمن خرجوا من الحجر الاحترازي إلى 362 شخصًا .

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن يبلغ من العمر 65 عامًا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن المتوفى كان يخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودته للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، معربةً الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.