شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن هروب زوجين من العزل الصحى الإجبارى وتدرجهما فى لائحة التفتيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكّدت المتحدثة الرسمية باسم محكمة سوسة في تونس إيمان حميدة، صحّة الأخبار المتداولة بخصوص هروب زوجين من الفندق المخّصص لإيواء الوافدين من الخارج والمشمولين بالعزل الصحى الإجبارى.

وأوضحت إيمان حميدة في تصريحات لإذاعة موزاييك، أنّ قدوم الوافدين البالغ عددهم 245 شخصا تزامن مع احتجاجات أهالي شط مريم، ليستغلا إثرها الزوجان الاحتجاجات ويمتطيا حافلة صغيرة مخصصة لتقديم المعدات الطبية والشبه طبية للمعنين بالحجر الصحى ويتوجها نحو مدينة نابل، مؤكدة أنه تم إدراج الزوجين في لائحة التفتيش .

كان المكلف بمتابعة فيروس "كورونا المستجد" بولاية المهدية فى تونس الدكتور سمير لحول، قد أعلن وفاة المصاب بالفيروس في معتمدية بومرداس من الولاية المهدية، ليلة الثلاثاء.

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وكان الفقيد الذى يبلغ من العمر 65 سنة، يخضع للحجر الصحى بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، منذ 9 مارس الجارى، وهو الحالة الثانية من حيث الإصابة بالفيروس على مستوى تونس، بعد أن وصل إلى البلاد قادما من إيطاليا على متن رحلة الخطوط التونسية، بتاريخ 21 فبراير الماضى.

وقد نقل المتوفّى عدوى الفيروس إلى كل من زوجته التي تقيم بدورها بالمستشفى ذاتها، فضلا عن شقيقه وهو يخضع للحجر الصحي المنزلي وكلاهما يتماثلان للشفاء، وفق تأكيد المصدر لوكالة الأنباء التونسية.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا"، في تونس، إلى أربع حالات، في الوقت الذي شددت فيه البلاد إجراءات الحجر الصحي الشامل وحظر التجول، إلا على الحالات الضرورية.