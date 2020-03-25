شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء، عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد.

أفادت سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن منظمات حقوقية حذرت من كارثة وصول فيروس كورونا إلى السجون فى سوريا.

وقال صحفى من رويترز، إنه شاهد سفينة شحن تشغلها البحرية الروسية، وهى تعبر مضيق البوسفور التركى فى طريقها إلى سوريا، أمس الثلاثاء، محملة بسيارات إسعاف.

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وأعلنت سوريا أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد، بعد نفيها على مدى أسابيع مزاعم المعارضة، بأن المرض وصل بالفعل إلى البلد الذى يعانى من انهيار المنظومة الصحية، وينشط على أرضه آلاف المسلحين المدعومين من إيران.

وكانت السفينة العسكرية الروسية "دفينيتسا-50" تحمل على سطحها ثلاث سيارات إسعاف عسكرية على الأقل مع إحدى الحاويات.

وتدير روسيا، منشأة بحرية فى طرطوس بسوريا وقاعدة جوية فى اللاذقية، وقال الجيش الروسى أن فيروس كورونا لم يصب أيا من جنوده.