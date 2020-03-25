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بهذه الطريقة صافح الملك عبد الله المسئولينخوفا من العدوى بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل البحث عن وسيلة لمنع انتشار العدوى، وحفاظا على الصحة العامة، حرص الملك عبد الله فى احدى اجتماعاته أن يصافح بعض المسئولين "من بعيد"، دون أن يصافح بالأيدى، حيث اكتفى بإلقاء السلام عليهم، والتوجه إلى كرسيه على رأس المائدة، وحياهم تحية أخرى بيديه.


الملك عبد الله

 

@saefalabadi99

## ##saefalabadi9 ##اكسبلور_explore ##اكسبلور_explore_فولو ##tik_tok_alabadi ##فايروس_كورونا♬ الصوت الأصلي - saefalabadi99

وتوصى منظمة الصحة العالمية، وكافة الهيئات المعنية بالسلامة العامة، بعدم المصافحة أو الاختلاط مع الآخرين، خوفا من تفشى فيروس كورونا، المنتشر عالميا، فى عدد كبير من دول العالم.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء أمس اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

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تناول الاتصال التباحث حول جهود البلدين الشقيقين لمكافحة انتشار ، حيث تم التوافق بشأن التواصل والتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس والوقاية الصحية.

 

كما تم خلال الاتصال مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

 

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