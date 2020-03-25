شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يطلق رسميا خطة "التعليم عن بُعد" بعد تعليق الدراسة جراء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التربية والتعليم العالى فى لبنان طارق المجذوب، الإطلاق الرسمى لخطة "التعليم عن بُعد" والتى تقوم على تقديم المناهج الدراسية والمواد التعليمية من خلال تلفزيون لبنان الرسمى وكذلك الوسائط والمنصات الألكترونية المتعددة التى تستخدم شبكة الإنترنت، فى سبيل استمرار العملية التعليمية بعدما جرى تعليق الدراسة جراء انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده وزراء التعليم، والإعلام منال عبد الصمد، والاتصالات طلال حواط، لاستعراض كيفية تقديم الدروس المصورة لطلاب المدراس فى المنازل.

وقال وزير التعليم إن هذه التجربة البديلة والمؤقتة عن "التعليم النظامي" فى ظل الظرف الاستثنائى الراهن، لن تكلف الدولة أية أعباء مالية إضافية، وتستهدف إبقاء الطلاب فى مُناخ الدراسة والتعليم حرصا على مستقبلهم، مشددا فى نفس الوقت على أنها لن تكون بديلا نهائيا عن التعليم فى المدارس.

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وأشار إلى أن بث الدروس سيستمر من خلال تلفزيون لبنان، على أن يتم تباعا وضع تلك الحلقات على المنصات الألكترونية المتعددة وفى المقدمة منها (يوتيوب) على الإنترنت، بما يحقق المصلحة العامة للطلاب ولا يرهق كاهل الأسر، لافتا إلى أنه سيتم التعويض عن الطلاب فى ما يتعلق بالمناهج عقب استئناف الدارسة فى المدارس فور انحسار تفشى فيروس كورونا.

من جانبها، أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن الحرص على بث المواد التعليمية من خلال تلفزيون لبنان، مرجعه أنه التلفزيون الوحيد الذى يستخدم البث الأرضى ولا يحتاج إلى كابل فضائي، بما يضمن وصوله إلى جميع المناطق اللبنانية وتحقيق أوسع انتشار بين الطلاب، مشددة على أن اللبنانيين مروا بأصعب الظروف التى لم تحل فى أى وقت من الأوقات دون استكمال التحصيل العلمى والدراسي.

من جهته، قال وزير الاتصالات طلال حواط إن الوزارة جاهزة لتقديم الخدمات التعليمية والدروس المصورة من خلال عبر شبكة الإنترنت والوسائط الألكترونية الحديثة، وأنها ستوفر التقنيات اللازمة التى من شأنها إنجاح خطة التعليم عن بُعد فى لبنان.