شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، منها 7 حالات مرتبطة بالمخالطة بمرضى سابقين، و7 حالات أخرى مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، موضحة أن هناك حالة واحدة تخضع للتقصي الوبائي ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 99 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، أن هناك 17 حالة قد تماثلت للشفاء، وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.

كما حذرت وزارة الصحة بسلطنة عمان من الرطوبة التي تزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ودعت الوزارة مواطنيها بالبقاء في المنازل وقال "نهيب بضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلى الأودية وغيرها من أماكن التنزه الاعتيادية نتيجة تأثر اجواء السلطنة بمنخفض جوى مصحوب بهطول الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو اللذين يزيدان من فرص بقاء الفيروس على الأسطح".

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