شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتى وفاة فى كافة أنحاء البلاد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وذكرت الوزارة فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الإصابات جاءت 6 حالات في بغداد الرصافة ، 3 في مدينة الطبر ، إصابة واحدة في البصرة ، إصابتان في المثنى ، 4 في كربلاء، إصابة واحدة فى كركوك، 4 فى النجف، 6 فى السليمانية ، إصابة واحدة في الديوانية ، إصابتان في أربيل"، بالإضافة إلي تسجيل حالتي وفاة في (كركوك وبابل) .

وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 14 حالة شفاء، منها حالتان في بغداد الرصافة، 4 حالات في البصرة ، حالة واحدة في كربلاء ، حالتان في النجف ، 5 حالات في السليمانية ، وحالة واحدة في ديالى".

وكانت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراقية،أعلنت تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فى عاصمة الإقليم محافظة أربيل، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى محافظة أربيل لرجلين فى الـ 35 من عمرهما، وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، فى محافظات إقليم كردستان، إلى 99 حالة.

يشار إلى أن وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت أمس الثلاثاء، تشخيص 50 إصابة جديدة، وأربع حالات وفاة جراء فيروس "كورونا "المستجد (كوفيد-19)، وذكرت الوزارة - فى بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أمس الثلاثاء، أن مختبرات الصحة شخصت فى جانب الرصافة حالتين وفى مدينة الطب حالة واحدة وفى محافظة البصرة 11 حالة ونينوى أربع حالات وكربلاء ثلاث حالات و ديالى حالة واحدة والنجف 13 حالة والسليمانية 8 حالات وأربيل ست حالات وأخيرا فى محافظة دهوك حالة واحدة.

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وأضافت: "تم تسجيل أربع وفيات جديدة (اثنان فى كربلاء وواحدة فى نينوى والرابعة فى السليمانية)، كما تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة (9 فى السليمانية وحالة واحدة فى الكرخ والبصرة وحالتين فى النجف)".

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بأوامر لجنة الأمر الديوانى رقم 55 لسنة 2020 وتطبيق توجيهات الوزارة للوقاية الشخصية والمجتمعية، مشددة على محاسبة المخالفين من قبل الجهات المعنية.