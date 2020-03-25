شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: شفاء حالة بالنجف من فيروس كورونا و الكرخ بلا إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة النجف العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد حالات الشفاء بالمحافظة إلى ثمانى حالات، وأوضحت صحة النجف فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن عدد الاصابات المسجلة بالمحافظة وصل إلى (٤١) حالة، منها (٣٠) حالة تخضع للعلاج و2 غادرتا العراق ، وحالة وفاة واحدة ، وثماني حالات تماثلت للشفاء.

و في سياق متصل، أعلنت دائرة صحة الكرخ العراقية عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي.

من جانب أخر طلبت محافظة البصرة العراقية استقدام أطباء ولوازم طبية من الصين للمساعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال رئيس خلية الأزمة بالمحافظ أسعد العيداني -في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأربعاء- إنه وجه مخاطبة رسمية إلى سفارة الصين في بغداد بعد موافقة مجلس الوزراء، لاستقدام فريق طبي صيني متكامل إلى محافظة البصرة مع الاليات والمعدات الطبية لتقديم العلاج والخدمات الطبية للمصابين بفيروس كورونا. وأوضح أن المحافظة ستتحمل كافة تكاليف السفر والإقامة والأدوية والمستلزمات الطبية والأجور الأخرى التي تضمن قيام الفريق الطبي الصيني بواجباته لمعالجة المصابين بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراقية، أعلنت تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فى عاصمة الإقليم محافظة أربيل، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى محافظة أربيل لرجلين فى الـ 35 من عمرهما، وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، فى محافظات إقليم كردستان، إلى 99 حالة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت أمس الثلاثاء، تشخيص 50 إصابة جديدة، وأربع حالات وفاة جراء فيروس "كورونا "المستجد (كوفيد-19)، وذكرت الوزارة - فى بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أمس الثلاثاء، أن مختبرات الصحة شخصت فى جانب الرصافة حالتين وفى مدينة الطب حالة واحدة وفى محافظة البصرة 11 حالة ونينوى أربع حالات وكربلاء ثلاث حالات و ديالى حالة واحدة والنجف 13 حالة والسليمانية 8 حالات وأربيل ست حالات وأخيرا فى محافظة دهوك حالة واحدة.

Advertisements

وأضافت: "تم تسجيل أربع وفيات جديدة (اثنان فى كربلاء وواحدة فى نينوى والرابعة فى السليمانية)، كما تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة (9 فى السليمانية وحالة واحدة فى الكرخ والبصرة وحالتين فى النجف)".

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بأوامر لجنة الأمر الديوانى رقم 55 لسنة 2020 وتطبيق توجيهات الوزارة للوقاية الشخصية والمجتمعية، مشددة على محاسبة المخالفين من قبل الجهات المعنية.

فى سياق متصل، أعلن مدير عام صحة المثنى عون هانى وفاة مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 83 عاماً -هو أحد الملامسين للحالات المؤكدة- بعد أن وصل بحالة حرجة إلى مستشفى الحسين التعليمى فى "السماوة" مساء أمس.