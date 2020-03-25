شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الأردنى: الإفراج مؤقتا على عدد من السجناء لحين انتهاء فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير العدل الاردنى الدكتور بسام التلهوني، إن الإفراج مؤقتا عن عدد من السجناء خطوة صحيحة للحفاظ على السلامة العامة وصحتهم حتى انتهاء فيروس كورونا.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الأربعاء، إنَّ هذه الخطوة التي اتخذها المجلس القضائي ومحكمة أمن الدولة، خطوة صحيحة وتستحق الإشادة، وأن هذا الإفراج جاء بما لا يمس أصحاب الحقوق.

وأكد وزير العدل الأسبق الدكتور إبراهيم العموش لـ(بترا) أنَّ الإفراج عن السجناء مؤقت حسب قرار المجلس القضائي، وسيعود المفرج عنهم إلى السجون حال انتهاء الظَّرف الصِّحي الذي تمر به البلاد.

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أوضح أن الاكتظاظ في السجون هو أحد الأسباب الرئيسة لهذا الإفراج، وأنَّ خروجهم يشكل خطوة في الحفاظ على السَّلامة العامة لهم وللمجتمع، مع خروج أكثر من 4 آلاف موقوف.

ولفت إلى أنَّ الإفراج مؤقتا عن السجناء هو لحفظ حقوق المشتكين، وسيتم التنفيذ بعد زوال الأسباب الصِّحية التي يمر بها الأردن، وليس الإفراج عفوًا، وسيعودون لقضاء محكوميتهم فور زوال سبب الخروج. وأفرج المجلس القضائي ومحكمة أمن الدَّولة عن عدد من الموقوفين؛ مساهمة في الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.