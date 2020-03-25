شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة وحالتى وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة والبيئة في العراق الدكتور جعفر صادق علاوى، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة العراقى في بيان صحفى، إن العدد الكلي للإصابات المؤكدة في العراق 346، و29 حالة وفاة، بالإضافة إلى شفاء 89 مصاب.

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وناشد وزير الصحة العراقى كافة المواطنين والذين يشكون من أعراض انفولنزا إلى مراجعة اقرب مؤسسة صحية وبأسرع وقت لتجنب تفاقم حالاتهم حيث إن اغلب حالات الوفيات كانت بسبب تأخر المريض في مراجعة الذهاب إلى المؤسسة الصحية مما سبب تفاقم حالته الصحية وصعوبة علاجه .

وأكد أن وزارة الصحة تواصل اتباعها للوائح الصحية الدولية في التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها والملامسين وتدعو الوزارة كافة الجهات الى الالتزام بأوامر لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وعلى محاسبة الجهات المخالفة.