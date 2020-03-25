شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن أسر 7 مرتزقة تابعين للوفاق خلال مهاجمة قاعدة الوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الليبى، اللواء إدريس مادى، إن القوات المسلحة الليبية حاولت خلال الفترة الزمنية الماضية الحفاظ على الغرب الليبى وعدم جره إلى حروب قد تكون نتائجها كارثية على الشعب الليبى بدون مبرر حفاظا على دماء المسلمين.

وأكد اللواء إدريس مادى في تصريحات مصورة، أن المليشيات المؤدلجة استغلت الوضع الصحى فى ليبيا بالهجوم على قاعدة الوطية، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبى امتصت الصدمة الأولى المفاجئة وتحولت من الدفاع للهجوم ودحرت الميليشيات المسلحة باتجاه شمال غرب قاعدة الوطية.

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وكشفت شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن أسر 7 عناصر من المرتزقة وغنم عددٍ من الآليات العسكرية المُحمّلةِ بالأسلحة والذخائر، خلال محاولتهم الهجوم على قاعدة الوطية الجوية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان صحفى، إن الميليشيات المسلحة تجدد المحاولات البائسة لانتهاك الهُدنة الإنسانية من قبل الميليشيات، حيث قامت هذه المجموعات صباح اليوم الأربعاء، بهجومٍ غادرٍ على قاعدة الوطية العسكرية أفشلته مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة الليبية بعد أن قامت بالتصدي له من خلال استهداف قوات العدو التي حاولت الهجوم؛ ما كلّف العدو خسائراً كبيرة في العتاد والأرواح.