تطبيق جديد من أنستقرام لملاحقة فيديوهات العزل المنزلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

انعكست تدابير الحجر المنزلي الشاملة التي تطاول نحو 3 مليارات نسمة حول العالم ازديادا كبيرا في استخدام تطبيق أنستقرام، مع سيل من الفيديوهات المباشرة التي يسجلها أشخاص بملابس النوم داخل المنزل.



وقدمت أنستقرام الثلاثاء سلسلة خاصيات جديدة، استجابة للطلب المتزايد على المعلومات الموثوق بها بشأن جائحة كوفيد-19، وأيضا في سبيل تعزيز التواصل والتبادل الافتراضي.

وقال رئيس أنستقرام آدم موسيري، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من مكتبه، إن "حجم الفيديوهات المباشرة ازداد بواقع أكثر من الضعف في إيطاليا، على فيسبوك وأنستقرام، منذ بدء تدابير العزل، ونشهد مستويات قياسية مشابهة في أنحاء أخرى حول العالم".

وستقدم "أنستقرام" خاصية مسماة "كو-واتشينغ" (المشاهدة المشتركة) وتتيح لأكثر من مستخدم (وصولا إلى ستة أشخاص) تشارك اتصالات فيديو مع مشاهدة مضامين على المنصة سويا.

هذه الخاصية الجديدة المستحدثة خلال الأزمة الصحية العالمية ستصبح دائمة على المنصة.

وقال آدم موسيري إن خصائص "التسجيلات المصورة والمراسلة واتصالات الفيديو وأدوات الحضور عن بعد كانت تتقدم أصلا، وسنشهد تسارعا في هذه المناحي".

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واتخذت "فيسبوك" المجموعة الأم لـ"أنستقرام "، تدابير ردا على الأزمة الصحية العالمية والحاجات المتزايدة لمستخدميها الذين يفوق عددهم ملياري شخص يستعملون يوميا إحدى منصاتها وخدمات المراسلة التابعة لها ("مسنجر" و"واتساب").

وتشدد المجموعة العملاقة على أهمية إبراز المعلومات الموثوق بها، ومكافحة الشائعات الكاذبة والمعلومات العبثية وحتى الخطرة.

وعلى "أنستقرام" سيرى المستخدمون الذين يدخلون كلمة المفتاح "كوفيد-19" في مساحة البحث رسائل تربوية وروابط لمعلومات صادرة عن منظمة الصحية العالمية ومؤسسات محلية أخرى.

وتروج المنصة للتبرعات إلى منظمات الصحة العالمية، مع "ملصق" افتراضي للإشارة إلى المؤسسات ذات المشروعية، والتي لديها حاجات مالية.

كما تشجع الناس على ملازمة المنزل. غير أن بدء العمل بهذه الخصائص الجديدة لا يخلو من العقبات.

وأوضح آدم موسيري أن الملصق الجديد "ستاي هوم" (الزموا منازلكم") سُحب بصورة طارئة بعد إطلاقه بـ36 ساعة "لأنه استُخدم بصورة كبيرة لدرجة أنه كاد يتسبب بتعطيل أنستقرام. اضطررنا لإعادة تطويره الأحد وأعدناه اعتبارا من مساء الإثنين.

وأقر رئيس أنستقرام بأن "الوضع جنوني"، مشيرا إلى أن الآلاف من زملائه في الشبكة يضطرون لتعديل طريقة عمل المنصة الإلكترونية خلال وقت قياسي من منازلهم.