عزل تشارلز بعد إصابته بـ «كورونا» والملكة بخير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين



أصدر قصر باكنجهام بياناً أكد فيه أن الملكة إليزابيث الثانية بصحة جيدة، وذلك بعد بعد بيان قصر كلارنس هاوس الذي أعلن عن إصابة ولي العهد، الأمير تشارلز، بفيروس «كورونا»، وخضوعه للعزل في قلعة بالمورال في أسكتلندا. بينما جاءت اختبارات زوجته كاميلا باركر دوقة كورونول سلبية.

وقال المتحدث باسم قصر باكنجهام، إن الملكة بصحة جيدة، وإن آخر مرة شاهدت فيها الأمير تشارلز كانت لفترة وجيزة صباح 12 مارس / آذار، مشيراً إلى أنها تتبع النصائح المعتادة للحفاظ على صحتها.

وقال الناطق باسم كلارنس هاوس: «إن الأمير تشارلز (71 عاماً) عانى أعراضاً خفيفة بسبب إصابته بـ (كوفيد 19)، وصحته جيدة»، مؤكداً استحالة تحديد مصدر انتقال العدوى لولي العهد بسبب حضوره عدة فعاليات الأسابيع الماضية.

وأشارت الصحف البريطانية إلى أن تشارلز التقى قبل نحو أسبوعين بألبرت أمير موناكو، الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية، وتأكدت إصابته بفيروس كورونا. إضافة إلى حضوره اجتماع الكومنولث السنوي الضخم في كنيسة وستمنستر، والذي حضرته أيضاً الملكة، وأبناؤه ويليام وهاري وزوجتيهما كيت وميجان، إضافة إلى حضوره عدة اجتماعات في قصر باكنجهام، ضم بعضها جورج برانديز المفوض السامي لأستراليا.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، إلى أن التاريخ الطبي لولي العهد غير معروف علناً، لكنه عادة يتمتع بصحة جيدة، حتى مع تقدمه في العمر. ونقلت عن الطبيبة سارة بروير قولها: إن نظامه الغذائي وأسلوب حياته الصحي يعتبران خط دفاع مهماً عن المضاعفات الناجمة عن إصابته بـ «كوفيد 19»، واستبعدت تعرضه لنفس التهديدات التي يواجهها نظراؤه في مثل عمره بسبب الإصابة بالفيروس.