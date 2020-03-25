شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات شرطة أبوظبي تدعو لـ «خلكم في البيت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” قامت دوريات شرطة أبوظبي بجولة في شوارع مدن أبوظبي والعين والظفرة، واستخدم عناصرها مكبرات الصوت لحث أفراد المجتمع على أهمية البقاء في البيت بأربع لغات «العربية والإنجليزية والأوردو والبنجالية».

وجاء في نص الرسالة: حفاظاً على سلامتكم وسلامة المجتمع نرجو منك البقاء في منزلك وتجنب الاختلاط والتجمع.. كن مسؤولاً على سلامتك وسلامة أسرتك ومجتمعك.. مجتمعكم أمانة في أعناقكم.

وتأتي المبادرة في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بمسؤوليتها الاجتماعية وتطبيقاً للاشتراطات الوقائية الصحية التي تنفذها الدولة حالياً من فيروس كورونا.

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