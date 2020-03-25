«إنستجرام» تطلق خاصية جديدة لمواكبة انتشار كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انعكست تدابير الحجر المنزلي الشاملة التي تطال حوالي ثلاثة مليارات نسمة حول العالم ازدياداً كبيراً في استخدام تطبيق «إنستجرام» مع سيل من الفيديوهات المباشرة التي يسجلها أشخاص داخل المنزل.

وقدمت «إنستجرام» الثلاثاء، سلسلة خواص جديدة استجابة للطلب المتزايد على المعلومات الموثوق بها بشأن جائحة (كوفيد - 19) وأيضاً في سبيل تعزيز التواصل والتبادل الافتراضي.

وقال رئيس «إنستجرام» آدم موسيري خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: إن حجم الفيديوهات المباشرة ازداد بواقع أكثر من الضعف في إيطاليا، على فيسبوك وإنستجرام، منذ بدء تدابير العزل، ونشهد مستويات قياسية مشابهة في أنحاء أخرى حول العالم.

وستقدم «إنستجرام»، خاصية مسماة «كو-واتشينغ» (المشاهدة المشتركة) وتتيح لأكثر من مستخدم (وصولاً إلى ستة أشخاص) تشارك اتصالات فيديو مع مشاهدة مضامين على المنصة سوياً.

وقال آدم موسيري، إن خصائص «التسجيلات المصورة والمراسلة واتصالات الفيديو وأدوات الحضور عن بعد كانت تتقدم أصلاً، ولكنها ستشهد تسارعاً خلال الواقت الراهن، موضحاً أن الملصق الجديد «ستاي هوم» (إلزموا منازلكم») سُحب بصورة طارئة بعد إطلاقه بـ36 ساعة، لأنه استُخدم بصورة كبيرة لدرجة أنه كاد يتسبب بتعطيل إنستجرام، ما اضطرهم لإعادة تطويره الأحد، وإعادته مرة أخرى الاثنين، كما أن القرار الصادر قبل أسابيع بمنع كل الإعلانات للكمامات وسوائل تعقيم اليدين يبدو صعب التطبيق، لأنه لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي سوى الاثنين.

وأقر آدم موسيري بأن «الوضع جنوني»، مشيراً إلى أن الآلاف من زملائه في الشبكة يضطرون لتعديل طريقة عمل المنصة الإلكترونية خلال وقت قياسي من منازلهم، لافتاً إلى تسجيلهم معلومات وأخباراً كاذبة بدرجة أقل مقارنة بالشبكات الاجتماعية الأخرى.