الإسعاف الوطني يتعامل مع أزمة «كورونا» بجهوزية تامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أكد الإسعاف الوطني مواصلة تعامله مع الوضع العام بجهوزية تامة واتخاذه كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والاستباقية لفيروس كورونا، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لمواجهة هذه الأزمة بفاعلية، وضمان استمرارية خدمات الإسعاف في حالات الطوارئ وسرعة الاستجابة والمرونة في التعامل مع تطورات الأوضاع، وكذلك الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وفي هذا الإطار، اتخذ الإسعاف الوطني عدداً من الإجراءات والتدابير، بما يتوافق مع التوجيهات والمعايير التي وضعتها كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، تضمنت التنسيق ودعم عملياتها بالنقل الطبي للحالات المشتبه بها والمؤكدة، وفق أعلى المعايير الطبية.

ويلتزم الإسعاف الوطني في عملياته كافة بالتوجيهات والإجراءات الطبية في ما يتعلق بالرعاية الإسعافية لمرضى COVID-19 في مرحلة ما قبل المستشفى والموصى بها من قبل الوزارة، والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

كما يطبق أيضاً سياسات وإجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها، وكذلك إرشادات مكافحة العدوى المتعلقة بفيروس كورونا COVID-19، بما يشمل استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE)، واتباع أعلى معايير التعقيم والتطهير والتنظيف العميق لسيارات الإسعاف.

كما وضع خطة طوارئ استباقية للتعامل مع أي ظروف استثنائية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما بدأ بتطبيق نظام العمل عن بُعد لمجموعات من الموظفين العاملين في الخدمات المساندة، عبر أنظمة تقنية تتيح لهم إتمام مهامهم بكفاءة والقدرة على دعم الطواقم الميدانية عن بُعد.

واتخذ الإسعاف الوطني أيضاُ تدابير العزل والتعقيم المستمر لغرفة عملياته والإبعاد الاجتماعي، والحد من الاجتماعات بين موظفي الدعم الذين لديهم وظائف رئيسية، وما زالوا بحاجة إلى التعامل المباشر مع الجمهور أو الحضور شخصياً إلى العمل منعاً لانتشار الفيروس.