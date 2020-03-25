200 ألف درهم دية المتوفّى خطأ ذكراً كان أو أنثى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النائب العام على حكم استئنافي قضى بإلزام متهم تسبب بخطئه في وفاة امرأتين، بدفع دية شرعية 100 ألف درهم عن كل منهما، وأيدت الحكم الابتدائي الذي ألزمه بـ 200 ألف درهم لكل منهما. مشيرة إلى أن الدية عقوبة لا يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد، وأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2019 حدد دية المتوفى خطأ ذكراً أو أنثى، 200 ألف درهم.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم خلال قيادته لمركبة على الطريق العام، من دون حيطة، انحرف بشكل مفاجئ، وتسبب في وقوع حادث أسفر عن إصابة امرأتين أودت بحياتيهما، وإصابة 4 آخرين.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، التسبب في وفاة شخصين، وإصابة 4 أشخاص نتيجة إهماله ورعونته، ومخالفته القانون، وتسببه في إتلاف مال منقول مملوك للغير بأن جعله غير صالح للاستعمال، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسه 6 أشهر وتغريمة 7 آلاف درهم، وأمرت بإيقاف العمل برخصة قيادته لمدة سنة، وألزمته أداء الدية الشرعية لورثة المتوفاتين نتيجة الحادث، وقدرها 200 ألف درهم عن كل منهما.

وأوجبت المحكمة على المتهم صيام شهرين متتابعين عن كل متوفاة، كفارة القتل الخطأ، وقضت بحفظ الحق المدني لجميع المصابين، للمطالبة بالتعويض عن إصاباتهم من تاريخ الحادث وحتى الشفاء التام. كما قضت بحفظ الحق المدني لورثة المتوفاتين، للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وحفظ الحق لمالك المركبة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي خلفها المتهم، وألزمته سداد رسوم الدعوى الجزائية.

واستأنف المتهم والنيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بحبس المتهم شهرين، وإيقاف رخصة قيادته 3 أشهر، وألزمته دفع الدية الشرعية 100 ألف درهم عن كل متوفاة، وصيام شهرين كفارة.

طعن النائب العام على الحكم، مؤكدا أنه خالف أحكام الشريعة الإسلامية وأخطأ في تطبيق القانون، إذ نزل بمقدار الدية المحددة شرعاً لورثة المجني عليها الأولى عن القدر المقرر بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003 بمبلغ 200 ألف درهم.

فيما أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن الدية عقوبة أصلية وتعويض عن القتل الخطأ فهي ليست بدلاً عن عقوبة أخرى، ويلزم بها الجاني ويجب الحكم بها لأنها عقوبة لا يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد، وأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2019 حدد دية المتوفى خطأ ذكراً أو أنثى بمبلغ 200 ألف درهم.