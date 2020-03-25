«استراتيجية» كوريا الجنوبية مع «كورونا».. هل يمكن تطبيقها عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تكل منظمة الصحة العالمية عن طلب إجراء فحوص؛ للتثبت من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد؛ لكن من ينبغي أن يخضع للفحص؟ ولماذا؟ يشير الخبراء إلى أن استراتيجية الفحص الشامل التي اعتُمدت في بلد نموذجي مثل كوريا الجنوبية لا يمكن تطبيقها في كل مكان.

قال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إنه للانتصار على الجائحة «يجب علينا مهاجمة الفيروس باستراتيجيات شديدة الوطأة وموجَّهة، وإخضاع كل حالة مشتبه فيها للفحص، وعزل كل حالة مؤكدة، والعثور على كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بها، ثم عزلهم». وهذا جيد من الناحية النظرية؛ لكن مدير المنظمة نفسه أقرَّ بأنه من الناحية العملية «تجد بعض البلدان صعوبة في امتلاك القدرة على تنفيذ مثل هذه الإجراءات بصورة منهجية».

ويقول المتخصص في الصحة العامة وعلم الأوبئة أنطوان فلاهو: «كل هذا يتوقف على مستوى تطور البلدان». بينما يشير عالِم الأوبئة الأمريكي مارك ليبِسيتش في تحليل نشرته صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن الاستراتيجية الأفضل تعتمد بشكل وثيق على المرحلة التي بلغها الوباء ومدى توافر الاختبارات.

تسمح الاختبارات المتوفرة حالياً بالكشف عن إصابة المريض في الوقت الذي يُجرى فيه الفحص. وهي تستند إلى التحليل الجيني، وتحتاج إلى عينة عن طريق إدخال مسحة (نكاشة قطنية طويلة) بعمق في أنف المريض. وتُعرف النتيجة في غضون ساعات.

في الأسابيع الأخيرة، تم الاستشهاد بكوريا الجنوبية كمثال؛ إذ قامت بحملة فحص واسعة النطاق أجري خلالها نحو 300 ألف اختبار، وعُزل المصابون وجرى تتبع كل من اختلطوا بهم، عبر المراقبة بالفيديو أو تتبع استخدام بطاقتهم المصرفية أو هواتفهم الذكية، من أجل إجراء فحص لهم.

ونجحت هذه الاستراتيجية أيضاً في سنغافورة. وقد حد هذا من تفشي الوباء، وسمح للبلدين بتجنب تدابير الإغلاق المشددة التي اتخذتها اليوم دول أخرى كثيرة، بما لها من عواقب اجتماعية واقتصادية جسيمة.

إلا أن اختصاصي الأمراض المعدية، إدسيل سالفانا من الفلبين، كتب على «تويتر»: «الاختبارات الكثيفة فكرة رائعة نظرياً؛ لكن المختبرات المتخصصة لا تنمو على الأشجار». حتى أنه اعتبر توجيه منظمة الصحة العالمية نحو إجراء اختبارات كثيفة يعد «إجرامياً»؛ لأنه لا يأخذ في الاعتبار «ظروف» كل بلد. وكتب: «أنا معجب بما قامت به كوريا الجنوبية، وكنت سأفعل ذلك لو كان لدينا الكثير من المال والموارد. الأمر ليس كذلك، زملائي يستخدمون أكياس القمامة كمعدات واقية».

ولا تقتصر صعوبة تطبيق النموذج الكوري على الدول الفقيرة. ففي فرنسا أو في إسبانيا، أجريت اختبارات الكشف على نطاق محدود.

ويقول انطوان فلاهو، مدير معهد الصحة العالمية في جامعة جنيف، «بالنسبة لبلدان مثل فرنسا وسويسرا، كانت المشكلة في الأيام الأخيرة تتعلق بعدم توافر الكواشف الكيميائية (المواد التفاعلية للكشف عن الفيروس) أكثر من الآلات أو الموارد البشرية». وأضاف: «يطلب عدد كبير جداً من البلدان حالياً تمكينها من إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس، ونحن نواجه ضغطاً في الطلب وصعوبات في توريد الكواشف».

في فرنسا، اشتكت 16 جمعية للأطباء والعاملين في مختبرات التحليل من نقص الكواشف الكيميائية، المصنعة بشكل رئيسي في الصين والولايات المتحدة، أو حتى من النقص المحتمل في المسحات القطنية.

لماذا لم تواجه كوريا وسنغافورة هذه الصعوبات؟ لأنهما، كما تشرح عالمة الفيروسات الفرنسية آن غوفار، «تعرضتا لفيروسات «كورونا» المسببة لسارس وميرس من قبل (في عام 2002 ثم في عام 2015) واستخلصتا من ذلك دروساً لوجستية واقتصادية قوية» مكنتهما من أن تكونا أفضل استعداداً وتجهيزاً. وتضيف: «علينا أن نفكر في سياستنا الصناعية في المستقبل، ربما على المستوى الأوروبي»، مشيرة إلى أن «ألمانيا، التي تجري الكثير من الفحوص (لديها قدرة على إجراء 160 ألف اختبار في الأسبوع) تبدو أكثر اكتفاء ذاتياً».

ونظراً لعدم تمكنها من إجراء اختبارات كثيفة في بداية الوباء، تخطط فرنسا للقيام بذلك في نهاية العزل الصحي.

ويمكن تسهيل هذا النهج من خلال تسلم مجموعات اختبار جديدة تُعرف باسم «اختبارات المصل»، وهي أخف وتحتاج لأخذ عينة دم. وليس لهذه الاختبارات الجديدة الهدف نفسه فهي تكشف عن الأجسام المضادة لتحديد ما إذا كان الفرد يحمل الفيروس، وما إذا كانت لديه مناعة ضده.

تعمل العديد من الفرق حول العالم على تطوير هذه الاختبارات. وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران: «نأمل أن تتاح في الأسابيع المقبلة».

يمكن تطبيق هذه الاختبارات بشكل خاص «على الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل عن بُعد ويعانون بطالة جزئية»؛ بسبب العزل.