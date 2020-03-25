وكالات السيارات تستقبل المتعاملين بنظام المواعيد المسبقة فقط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

أكدت وكالات السيارات العاملة في الإمارات مواصلتها لتقديم خدماتها عبر حجز مواعيد مسبقة للعملاء والمشترين، بالإضافة إلى إمكانية البيع عن طريق المواقع الإلكترونية التابعة لها، مشيرين ‘لى التزامهم بالقرارات الحكومية التي صدرت مؤخرا فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي تعميم بشأن تنظيم عمل وكالات السيارات حتى 8 إبريل/ نيسان، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وكالات السيارات بتنظيم نشاطها للحد من التجمعات من اليوم الأربعاء 25 مارس /أذار وحتى 8 أبريل/ نيسان المقبل، بحيث يتم استقبال الجمهور في معارض وكالات السيارات والورش بنظام المواعيد فقط.

ويمكن للوكيل بيع السيارات عبر القنوات الذكية كما يمكنه اختيار الإغلاق بشكل اختياري.

ودعت الدائرة الوكلاء لإبلغ المتعاملين بنظام المواعيد الجديد، والالتزام بالتدابير الوقائية ومبادئ التباعد الاجتماعي المعتمدة، بالإضافة إلى التعقيم.

وقالت الوكالات أنها تتخذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس من خلال تعقيم كافة صالات العرض داخلياً وخارجياً بالاضافة إلى تعقيم السيارات المباعة ووضع علب المطهرات والمعقمات في كافة أنحاء صالات العرض للاستخدام العام.