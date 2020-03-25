محمد بن سلمان وبومبيو يتفقان على ضرورة العمل لاحتواء كورونا

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أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أنه تحدث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بشأن تفشي فيروس كورونا.
وقال بومبيو على تويتر الأربعاء: "اتفقنا على ضرورة أن تعمل كل الدول سوياً لاحتواء الوباء".
كما أضاف: "تحدثت إلى الأمير محمد بن سلمان عن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة". إلى ذلك شدد بومبيو قائلاً: "ممتنون للشراكة السعودية في مواجهة التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني".
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