دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أرسلت آبل تحديث نظام تشغيلها للأيفون والآيباد أيضاً يحمل الرقم 13.4 يأتي بالكثير من الحلول للأخطاء والمشاكل وأيضاً بعض المزايا والتحسينات.

بداية مع تطبيق البريد الإلكتروني حيث أصبحت أزرار التحكم ظاهرة دائماً وذلك لحذف ونقل وحتى الرد أو إنشاء رسالة جديدة.

أما تطبيق إدارة الملفات Files حصل على إمكانية تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى مجلد iCloud Drive وكذلك منح الإذن للجميع بالوصول إليه في حال كان لديهم رابطه، فضلاً عن التحكم بنوع الصلاحيات مثل القراءة والكتابة وحتى التنزيل.

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وهناك في متجر التطبيقات الآن دعم للشراء الموحد، بحيث يمكنك شراء التطبيق مرة واحدة ليعمل على كافة أجهزة آبل المختلفة بدون الحاجة لشرائه في كل مرة على كل جهاز.

بالإضافة إلى عشرات الإصلاحات والتحسينات في عدد واسع من التطبيقات والمزايا، وينصح دائماً بتنزيل آخر التحديثات المتاحة رسمياً من آبل والذي يمكنك الوصول إليه من خلال – الإعدادات – عام – تحديث النظام.

التدوينة آبل ترسل تحديث iOS 13.4 لحل الكثير من الأخطاء والمشاكل ظهرت أولاً على عالم التقنية.