العراق يعلن انسحاب القوات الفرنسية من أراضيه

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن العراق، الأربعاء، مغادرة القوات الفرنسية العاملة بالبلاد ضمن التحالف الدولي ضد "داعش"، بناء على "اتفاقات" مع بغداد.

وتنشر فرنسا، العضو في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، نحو 200 عسكري في العراق، بينهم 160 يتولون تدريب الجيش العراقي، وفق هيئة الأركان الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن اللواء عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، قوله إن "القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية، بناء على اتفاقات مع الحكومة".

ولم يوضح خلف، سبب مغادرة تلك القوات، إلا أن الخطوة تنسجم مع تحركات قامت بها قوات من دول أخرى ضمن التحالف الدولي، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

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ويأتي الإعلان العراقي بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التشيكية، سحب قواتها العاملة في العراق، بسبب التهديدات الأمنية، وانتشار كورونا.

والجمعة، أعلن التحالف الدولي سحب وإعادة تمركز قواته في العراق، خوفا من تفشي الفيروس.

وأكد أن تحركات قواته العسكرية تتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية، متوقعا أن "يستمر التحالف الدولي بدعم قوات الأمن العراقية، من خلال عدد قليل من القواعد مع عدد أقل من المنتسبين".

وحتى ظهر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع وفيات كورونا بالبلاد إلى 29 بعد تسجيل حالتين، والإصابات إلى 346.

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