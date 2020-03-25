اجتماع في 30 مارس لتحديد مصير "إكسبو 2020"

محمد إبراهيم / الخليج 365



تعقد لجنة تسيير "إكسبو 2020 دبي"، اجتماعا مع المكتب الدولي للمعارض والمشاركين بالحدث العالمي، يوم 30 مارس/ آذار الجاري، لمزيد من التشاور حول تأثيرات ومستجدات فيروس كورونا.



وقال متحدث باسم "إكسبو 2020 دبي" في إفادة عبر البريد الإلكتروني لوسائل الإعلام، الأربعاء: "نواصل متابعة الوضع العالمي فيما يخص فيروس كوفيد-19 منذ بداية انتشاره".



وأوضح أنه سيتم مراجعة الخطط والاستعدادات بصفة دورية، بما يتسق مع الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن دولة الإمارات والأطراف الدولية المعنية.



وتابع المتحدث: "ما زلنا ملتزمين باستضافة إكسبو الدولي على النحو الذي تصورناه جميعاً، من أجل استعراض أفضل نماذج التعاون والابتكار من أنحاء العالم".



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وأشار إلى أن أي قرار بشأن "إكسبو الدولي" سيكون قراراً جماعياً، يصدر بالتشاور مع المشاركين والأطراف المعنية.



ومن المفترض أن ينطلق المعرض العالمي في دبي بحلول أكتوبر/تشرين أول المقبل ويستمر حتى أبريل/نيسان 2021، وحسب تقديرات سابقة يتوقع أن يجذب نحو 11 مليون زائر أجنبي.



ويقام المعرض الدولي، المصمم لعرض إنجازات الأمم، مرة كل خمس سنوات، ويستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.



وأثار تفشي فيروس كورونا حالة الذعر العالمي بعد أن ارتفعت إجمالي الإصابات حتى ظهر الأربعاء، إلى أكثر من 435 ألف شخص، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 111 آلف.



وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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