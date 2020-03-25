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إيطاليا ستمنح تونس 50 مليون يورو لمجابهة كورونا

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تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

أعلنت إيطاليا، الأربعاء، أنها ستمنح تونس 50 مليون يورو (55 مليون دولار)، في إطار التعاون بين البلدين، لمجابهة تفشي فيروس .

وقال السفير الإيطالي لدى تونس لورانزو فانارا، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة، إن "الدعم غير مرتبط بمبادرة تونسية لإرسال فريق طبي إلى إيطاليا".

والإثنين، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، استعداد بلاده لإرسال وفد طبي إلى إيطاليا لمجابهة كورونا.

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وأعلنت إيطاليا، الأربعاء، ارتفاع وفيات كورونا إلى 6820، بعد تسجيل 743 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما سجلت تونس 4 وفيات من أصل 114 إصابة بالفيروس.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 435 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 111 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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