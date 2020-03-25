كورونا.. السعودية تغلق 3 مدن رئيسية وتحظر التنقل بين مناطقها

الرياض / الخليج 365

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي وباء كورونا في المملكة، بينها غلق 3 مدن رئيسية، وحظر التنقل بين مناطقها.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أقر العاهل السعودي جملة من الإجراءات الاحترازية، في إطار "حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأوضحت أن التدابير الجديدة تتضمن "منع سكان مناطق المملكة الـ13 الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى".

كما حظرت الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

وبحسب المصدر نفسه، يبدأ سريان القرارات الجديدة اعتبارا من الساعة (15:00) بالتوقيت المحلي، (12:00 ت.غ) الخميس، وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.

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كما جرى تقديم وقت بدء منع التجوال إلى الساعة (15:00)، بدلا من (19:00)، في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من الخميس.

والإثنين، أعلنت الرياض إجراءات جديدة للحد من التواصل في الأماكن العامة، بعد أن أصدر عاهل البلاد أمرا بفرض حظر تجول جزئي في عموم المملكة.

وبدأ منع التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ولمدة 21 يوما، اعتبارا من اليوم نفسه (الإثنين) وحتى 12 أبريل/ نيسان المقبل.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت السعودية 767 إصابة بالفيروس، بينها حالة الوفاة، فيما تماثلت 28 حالة للشفاء.

أما عالميا، فأصاب كورونا، حتى ظهر الأربعاء، أكثر من 428 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.