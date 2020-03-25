قطر تعلن حزمة قرارات اقتصادية لمواجهة "كورونا"

محمد إبراهيم / الخليج 365



أعلنت دولة قطر، الأربعاء، حزمة قرارات جديدة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا بالبلاد، وتخفيف التداعيات الاقتصادية المصاحبة.

وقالت اللجنة العليات لإدارات الأزمات في قطر، في بيان نشره مركز التواصل الحكومي، إن الإجراءات تضمنت إصدار "مصرف قطر المركزي" تعميما للبنوك، بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد المترتبة عليها للقطاعات المتضررة لمدة 6 أشهر.

وحسب البيان، أصدر مصرف قطر تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحال الصرافة، بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج، وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال.

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وتضمنت الإجراءات، توقيع وزارة التجارة والصناعة هذا الأسبوع عقودا مع 14 شركة، لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، حسب البيان.

ومن الإجراءات، إنشاء مرافقين طبيين مؤقتين من قبل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية، لتقديم الرعاية الصحية لحالات الإصابة الخفيفة بفيروس كورونا. بطاقة استيعابية 4645 سريرا.

وتابع: "جاري العمل حاليا على تجهيز مرافق ميدانية طبية أخرى في مناطق مختلفة بالدولة، بهدف توفير الخدمات الطبية للحالات الخفيفة إلى المتوسطة، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 18 ألف سرير خلال الأسابيع المقبلة".

وتأتي الإجراءات القطرية، في ضوء تفشي فيروس كورونا في البلاد، والسيطرة عليه بعد أن أصاب نحو 526 حالة، تماثل للشفاء منها 41 فيما لم تسجل أي حالات وفاة حتى الآن.

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