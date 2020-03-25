الصحة العالمية تؤكد خلو اليمن من فيروس كورونا

اليمن/ الخليج 365



جددت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، التأكيد على خلو اليمن من فيروس كورونا.



وقال مكتب المنظمة في اليمن عبر حسابه على تويتر، إن: "البلاد حتى اليوم ليس لديها أي حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد".



وأضاف أنه "بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية، دعمت منظمة الصحة العالمية إنشاء مرفق للحجر الصحي في مدينة عدن (جنوب) ضمن إجراءات الاستعداد والاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في حاول وصوله".



وكانت السلطات اليمنية قد اتخذت العديد من الإجراءات الرامية للاحتراز من كورونا، بينها تعليق الدراسة وإغلاق المنافذ البرية والجوية، والتوجيه بإيقاف الصلوات في المساجد.



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وللعام السادس يشهد اليمن نزاعا مستمرا، خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ودفع بالملايين من السكان إلى حافة المجاعة، فيما يحتاج قرابة 17 مليون شخص، وفق تقديرات دولية، إلى الدعم بالمياه والنظافة والصرف الصحي.



ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية فمنذ مارس/ آذار2015 تقود الجارة السعودية تحالفا من عشر دول عربية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 428 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.



وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.