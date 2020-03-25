الرئيس التونسي يبحث مع ملك الأردن التنسيق لمواجهة كورونا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة واحتواء تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله، من سعيد، وفق ما أورده الديوان الملكي الأردني في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

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وسجلت تونس 114 إصابة بكورونا، بينها 4 حالات وفاة، فيما سجل الأردن 153 إصابة، بينها حالة شفاء واحدة.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 428 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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