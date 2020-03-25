نقل جثمان وزير الدفاع السوداني إلى الخرطوم تمهيدا لتشييعه

الخرطوم / الخليج 365ـ جمال الدين عمر توفي أثناء زيارة لدولة جنوب السودان

ـ المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض أعلن تعليق مفاوضات سلام السودان في جوبا لمدة أسبوع

أعلنت السلطات السودانية، نقل جثمان وزير الدفاع الفريق أول جمال الدين عمر، من عاصمة الجارة الجنوبية جوبا التي توفي بها صباح الأربعاء، إلى الخرطوم تمهيدا لتشييعه.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أنه سيتم تشييع جثمان الوزير إلى مقابر فاروق بالخرطوم، عند الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.

ونعى مجلس السيادة، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، الوزير قائلا "لقد ظل الفقيد طيلة فترة حياته العملية مثالا للبذل والعطاء والتفاني، من أجل الوطن وعزته ورفعته".

فيما أعلن المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية المفاوض محمد حسن التعايشي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، تعليق مفاوضات سلام السودان في جوبا لمدة أسبوع، ابتداء من الأربعاء.

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وصباح الأربعاء، توفي عمر، أثناء زيارة لدولة جنوب السودان، بحسب إعلام محلي، ورجحت معلومات أولية أن سبب الوفاة ذبحة صدرية.



ولد الراحل في منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل عام 1960، ونال دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية السودانية.

حصل عمر، على ماجستير علوم عسكرية/ كلية القيادة والأركان المشتركة السودانية، ودبلوم الدراسات الدولية من جامعة نيروبي في كينيا.

وعمل رئيسا لشعبة الاستخبارات بعدد من المناطق، ومديرا للإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الدفاع، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، والأمين العام للوزارة، وعضوا بالمجلس العسكري الانتقالي، ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس.



وشغل عمر، منصب وزير الدفاع في حكومة عبد الله حمدوك، ومسؤول الترتيبات الأمنية والعسكرية في مفاوضات السلام بجوبا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.