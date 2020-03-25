أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن وفاة مقيم بمكة المكرمة و تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”. وأضاف المتحدث الرسمي للوزراة الدكتور محمد العبد العالي خلال الإيجاز الصحفي لوزارة الصحة للحديث عن مستجدات فيروس #كورونا: وصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة ووصلت الحالات المتعافية إلى 29 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‏الصحة : وفاة مقيم وتسجيل 133 حالة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.