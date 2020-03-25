- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن خروج 43 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كل الفحوص المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوّهم من فيروس “كورونا” “كوفيد-19”.
وقالت الوزارة، وفق صحيفة “الوطن” البحرينية: إن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 405 أشخاص حتى اليوم بعد خروج 362 شخصاً في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين.. خروج 43 حالة إضافية من الحجر الاحترازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.