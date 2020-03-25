أمانة عسير تطلق مبادرة لترشيد استهلاك الطاقة في الشوارع والميادين خلال فترة منع التجول

أطلقت أمانة منطقة عسير مبادرة للترشيد من استهلاك الطاقة الكهربائية عبر الترشيد في استخدام الإنارة في الشوارع والحدائق والمنتزهات أثناء ساعات منع التجول، للاستفادة من أمر المنع والتقليل من استهلاك الطاقة مع الإبقاء على مستوى كافٍ من الإنارة في الطرق والميادين للسلامة العامة.

وبدأت الفرق الميدانية بأمانة منطقة عسير بتطبيق المبادرة وفق خطة عمل محددة، شملت كافة بلديات المنطقة.

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