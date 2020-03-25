إصابة ولي العهد البريطاني بكورونا والملكة «بصحة جيدة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت العائلة الملكية البريطانية إصابة الأمير تشارلز، أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة، بفيروس كورونا، وعزله مع زوجته كاميلا بمنزلهما بأسكتلندا، مؤكدة أن الملكة إلزابيث الثانية «بصحة جيدة».

وأصدر تشارلز، الذي يبلغ من العمر 71 عاماً بياناً، صباح الأربعاء، يوضح فيه أن التحليلات أثبتت إصابته بالفيروس، وأنه بصحة جيدة على الرغم من ظهور أعراض خفيفة لمرض «كوفيد- 19» عليه. وأضاف البيان أن زوجته كاميلا خضعت للفحص إلا أن النتائج الخاصة بها جاءت سلبية.

وقال بيان: إن أمير ويلز كان يعاني أعراضاً خفيفة بفيروس كورونا، وأجريت له التحاليل اللازمة التي أثبتت إصابته بالمرض، مشيراً إلى أن الأمير تشارلز بصحة جيدة، وكان يعمل من المنزل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح البيان أن زوجة الأمير تشارلز، دوقة كورنول، لا تحمل الفيروس، وجاءت نتيجة اختباراتها سلبية، لافتاً إلى أن ولي عهد بريطانيا وزوجته يخضعان للعزل الصحي في أسكتلندا.

وقال قصر باكينغهام، في أعقاب إعلان إصابة الأمير تشارلز: إن الملكة إليزابيث «بصحة جيدة»، في إشارة إلى عدم إصابتها بفيروس كورونا، ولم يعلن مكتب ولي عهد المملكة المتحدة، كيفية إصابته بالمرض، «بسبب العدد الكبير من المشاركات التي قام بها خلال الأسابيع الأخيرة»، وفقاً للبيان.