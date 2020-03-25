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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطعمة تقوي جهاز المناعة لمحاربة كورونا.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
يعتبر جهاز المناعة هو حائط الصد الرئيسي لدى الجسم ضد الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى، وأيا كان ما يهاجم الجسم سواء الإنفلونزا أو فيروس كورونا فإن جهاز المناعة القوي يمكنه محاربة مسببات الأمراض بنجاح.
ونشرت وكالة الأنباء الألمانية قائمة تتضمن مجموعة من الأطعمة لتقوية جهاز المناعة، استنادا لعدد من خبراء التغذية.
أطعمة غنية بـ"أوميجا 3"
لا يستطيع الجسم إنتاج الأحماض الدهنية "أوميجا 3" بنفسه، ومع ذلك فهي مهمة جدا لصحة الجسم ولحمايته من الفيروسات والبكتيريا، ويفضل إمداد الجسم يوميا بهذه النوعية من الأحماض الدهنية، والتي تتوافر في أطعمة غنية بـ"أوميجا 3" مثل بذور الشيا وأسماك السلمون أو الجوز أو قشور السيليوم.
الكركم
يحتوي الكركم على العديد من العناصر الغذائية الهامة ومنها مواد مضادة للالتهابات ومضاد للأكسدة التي تكافح العدوى.
أطعمة غنية بالزنك
للحفاظ على قوة الجهاز المناعي يجب تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالزنك، مثل بذور القرع والكينوا والأرز البني أو الشعير.
الفطر
يعتبر فطر شيتاكي على وجه الخصوص من أنوع الفطر الجيدة جدا لجهاز المناعة، نظرا لأنه يحتوي مواد مضادة للالتهابات، ويمتاز بطعم لذيذ عن تحضيره في المرق أو الحساء.
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