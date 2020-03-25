موجة فرار جماعي لـ 60 ألف عامل في تايلاند بسبب كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بوزارة الداخلية في تايلاند الأربعاء، إن نحو 60 ألف عامل مهاجر مقيم في تايلاند فروا من البلاد مُنذ أن أعلنت إغلاق المتاجر والعديد من الشركات في مطلع الأسبوع الجاري، في إطار إجراءات رامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار مسؤول بوزارة الداخلية التايلاندية لرويترز، إلى أن نحو 60 ألف عامل مهاجر من لاوس وكمبوديا وميانمار عادوا لبلادهم الثلاثاء. وأغلقت تايلاند حدودها البرية وطلبت من الناس البقاء في منازلهم وأغلقت أغلب الشركات في محاولة لاحتواء الفيروس. ومن المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا تفعيل سلطات طوارئ غداً الخميس؛ بعد أن سجلت 934 حالة إصابة بالفيروس وهو ثاني أكبر عدد في جنوب شرق آسيا.