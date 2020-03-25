مبادرات من «اتصالات» تدعم البقاء في المنزل والعمل عن بعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

طرحت شركة «اتصالات» مجموعة شاملة من المبادرات النوعية لقطاعي الأفراد والأعمال، والتي ستسهم في تسهيل آلية العمل، والدراسة، والترفيه، والبقاء على تواصل دائم مع العائلة والأصدقاء من المنازل.

وتفصيلاً، وفي ظل الظروف الحالية غير المسبوقة، والتي تشكل تحدياً كبيراً على الصحة العامة والاقتصاد، قامت «اتصالات» بإطلاق العديد من المبادرات الاستثنائية، لتضمن أن تكون شبكتها وخدماتها وكوادرها على أتم الاستعداد لدعم جميع العملاء، ولا سيما الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشتركين الأفراد في كافة أرجاء الدولة. وفي الوقت الذي تشهد فيه شبكات الإنترنت عالمياً استخداماً متزايداً، والذي من المتوقع ارتفاعه لمستويات قياسية، تؤكد «اتصالات» الأداء عالي الكفاءة لشبكاتها وقدرتها الاستيعابية على تلبية كافة المتطلبات المتغيرة للأعمال والأفراد بمرونةٍ تامة ضمن أقصى معايير الحماية الرقمية. وتحرص «اتصالات» على توظيف شبكتها الرائدة لضمان استمرارية وجودة الاتصال للأفراد وقطاع الأعمال على حدٍ سواء، باعتبارها شبكة النطاق العريض وشبكة الهاتف المتحرك الأسرع في المنطقة.

بيانات أكثر

كما قامت «اتصالات»، مؤخراً، بزيادة السعات الاستيعابية للشبكات في الدولة، إضافةً إلى رفع سعات حزم البيانات الدولية للارتقاء بتجارب العملاء أثناء استخدام التطبيقات العالمية، وضمان الاستفادة القصوى للعملاء من منصات التعلّم عن بُعد، والعمل من المنزل، والمحتوى الترفيهي.

وأتاحت «اتصالات» سلسلةً واسعة من الخدمات للمشتركين، بما فيها الدخول إلى منصات العمل عن بُعد وبرامج الاجتماعات الافتراضية، والإعفاء من استهلاك سعة البيانات عند دخول المواقع التعليمية من باقات الإنترنت للهاتف المتحرك، فضلاً عن توفير أفلام مجانية عبر خاصية On-demand، واشتراك مجاني في شبكة OSN، وفي إحدى باقات التلفزيونية الخاصة eLife Premium، وتطبيق StarzPlay، و Switch TV، وترقية مجانية لسرعة باقة eLife، وترقية بيانات باقة Freedom لخط الفاتورة، وغيرها الكثير من المبادرات. حيث تثري هذه العروض تجربة الترفيه المنزلي للعائلات، وتسهم في تعزيز التعلّم عن بُعد، وتدعم إنتاجية الموظفين لضمان استمرارية الأعمال بشكل سلس.

العروض الترفيهية

ولترفيه العملاء في المنازل، توفر «اتصالات» عروضاً حصرية تشمل تعزيز المحتوى الترفيهي وترقية سرعة الباقات. وسيكون بإمكان المشتركين الحاليين في باقات eLife ترقية السرعات إلى باقات eLife Unlimited من دون أي رسوم إضافية ولمدة ثلاثة أشهر. حيث تبدأ سرعات باقات eLife Unlimited من 250 ميجابايت في الثانية، وهي كفيلة بتلبية متطلبات التعلم عن بعد، والعمل من المنزل، ومشاهدة أفضل للمحتوى الترفيهي. ويمكن للمشتركين أيضاً إلغاء هذا العرض وإعادة باقة eLife السابقة دون أي رسوم خاصة بالإلغاء، وذلك خلال فترة الأشهر الثلاثة ذاتها.

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للطلاب والمدارس

وتعمل «اتصالات» بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات؛ على تزويد باقات الإنترنت على الهواتف المتحركة مجاناً للأسر التي ليس لديها اشتراكات الإنترنت المنزلي، لتمكين الوصول إلى التطبيقات الإلكترونية، ومن ثم دعم مبادرة التعلّم عن بُعد. حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد قائمة بأسماء الطلاب المستحقين، وإرسالها إلى «اتصالات» لتزويدهم بباقات بيانات الإنترنت على الهاتف المتحرك.

وأيضاً قامت «اتصالات» وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على توفير الدخول المجاني من الهواتف المتحركة إلى مواقع إلكترونية تعليمية حددتها الوزارة لعدد من المدارس والجامعات في الدولة، دون الاستهلاك من سعة بيانات الإنترنت، وذلك خلال فترة سريان منظومة التعلّم عن بُعد في دولة الإمارات. كما وفرت «اتصالات» أيضاً المحتوى التعليمي عبر منصة «مدرسة» الرائدة من خلال شاشة eLife مجاناً ودون احتساب أي رسوم إضافية.

وتقوم «اتصالات» بتوفير إمكانية الدخول عبر شبكات الإنترنت الثابت (Fixed Broadband) إلى تطبيقات التعلّم عن بُعد على مثل (Google Hangouts, Microsoft Teams, Blackboard and Zoom) وإمكانية الدخول من خلال شبكة الإنترنت على الهاتف المحمول (Mobile Broadband) إلى تطبيقات (Microsoft Teams, Blackboard, Zoom).

العمل من المنزل

وأعلنت «اتصالات» عن توفير خدمة الاجتماعات الافتراضية CloudTalk Meeting لشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في الدولة مجاناً ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف دعم استمرارية قطاع الأعمال والمؤسسات بتوفير منصة آمنة لعقد الاجتماعات المرئية وغير المرئية من أي مكان أو جهاز، وبواسطة أي شبكة في الدولة.

ومن خلال هذه المنصة المتطورة، أصبح بالإمكان ضمان استمرارية قطاع الأعمال بواسطة خاصية الاجتماعات المرئية اللامحدودة، والاجتماعات الافتراضية من دون أي رسوم إضافية. وتوفر هذه المنصة أحدث الميزات الخاصة بعقد الاجتماعات الافتراضية، وذلك لتعزيز إنتاجية الأعمال وتوفير تجربة تفاعلية مع الأطراف المشاركة بالاجتماعات.

دعم العملاء عن بُعد

وفي ظل الظروف الراهنة التي تفرض التواصل عن بعد، تدعو «اتصالات» العملاء وقطاع الأعمال إلى استخدام تطبيقات «اتصالات» على الهاتف المحمول، واستخدام الخدمات الرقمية مثل تطبيقات My Etisalat UAE، Etisalat Business وغيرها من منصات الأعمال الرقمية.

حيث يستطيع العملاء استخدام تطبيق My Etisalat UAE والاستفادة من كامل خدماته على مدار الساعة لإتمام الدفعات بطريقة آمنة، وأيضاً يمكنهم استخدام الدردشة الفورية في البرنامج. حيث يتيح التطبيق الدخول إلى الفواتير والدفعات، ومشاركة البيانات والرصيد، والتحقق من الرصيد المتاح، فضلاً عن إمكانية تسوّق المنتجات والخدمات.