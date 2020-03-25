شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشدد حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء السعودية، إن المملكة شددت حظراً جزئياً للتجول مفروضاً في أنحاء البلاد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، ليشمل منع الدخول أو الخروج من الرياض ومكة والمدينة، فضلاً عن منع الانتقال بين مناطق المملكة بدءاً من الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن الأوامر التي أقرها الملك سلمان وسعت أيضاً حظر التجول المفروض بالمدن الثلاث لمدة 21 يوماً بدأت الاثنين، اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً بدلاً من السابعة مساء ابتداء من الخميس.

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