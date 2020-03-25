شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة تشارلز ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن قصر «كلارنس هاوس»، المقر الرسمي لإقامة ولي عهد بريطانيا وزوجته، في بيان رسمي الأربعاء عن إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، بينما جاءت نتائج فحص كاميلا باركر دوقة كورونويل سلبية. وأشار البيان إلى أن الاختبارات أجرتها هيئة HNS في ابردينشاير، بحسب توصية الجهات الطبية والحكومية وجاءت النتيجة إيجابية. وأشار البيان إلى أن ولي العهد كان يعاني أعراضاً خفيفة، وواصل عمله كالمعتاد خلال العزل في منزله باسكتلندا. وأكد على أن تشارلز بصحة جيدة. وبحسب «سكاي نيوز البريطانية»، لا يمكن التأكد من مصدر إصابة تشارلز بالفيروس، بسبب العدد الكبير من الفعاليات التي شارك فيها خلال الأسابيع الأخيرة.
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