إرهابيون من «داعش» يقتحمون معبداً في كابول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم إرهابيون من تنظيم «داعش»، الأربعاء، معبداً للسيخ وسط كابول، حيث اندلعت مواجهة مسلحة مع قوات الأمن لدى محاولتها إنقاذ أشخاص من داخل المعبد، وأفادت أنباء أولية لوزارة الداخلية بسقوط 25 قتيلاً و8 جرحى على الأقل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان «الناس عالقون داخل المبنى وقوات الأمن تحاول إنقاذهم»، فيما قال عضو في البرلمان الأفغاني إن مسلحين وانتحاريين هاجموا مجمعاً للسيخ في العاصمة كابول، مضيفاً أن ما يصل إلى 200 شخص ربما يكونون محاصرين بالداخل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في رسالة للصحفيين إن قوات الأمن أغلقت المنطقة وتحاول التصدي للهجوم. ولم يتضح على الفور عدد المهاجمين أو هوياتهم، وذلك قبل أن يعترف تنظيم «داعش» الإرهابي بمسؤوليته عن الهجوم، فيما نفى متحدث باسم حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم في رسالة على تويتر.

وقال ناريندر سينغ خالسا، عضو البرلمان الذي يمثل أقلية السيخ، إن ثلاثة انتحاريين دخلوا المعبد وبدأوا هجومهم في وقت كان فيه مزدحماً بالزوار. وقال إن قوات الأمن الأفغانية تشتبك مع المهاجمين.

يأتي هذا الهجوم بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها ستخفض مساعداتها للحكومة بمقدار مليار دولار بسبب فشل الزعماء السياسيين المتناحرين في التوصل لاتفاق يتعلق بتشكيل فريق للتفاوض مع طالبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن قوات الأمن الأفغانية نجحت في تأمين أحد طوابق المبنى وتتحرك ببطء وتحاول تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

وفي عام 2018، استهدف تفجير انتحاري مجموعة من السيخ في هجوم أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه وتسبب في سقوط أكثر من 12 قتيلاً بمدينة جلال أباد في شرق البلاد.