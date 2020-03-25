(خليك في البيت..الثقافة بين إيديك) مبادرة مصرية للتغلب على ملل كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية، حظر التجول لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت وزارة الثقافة الثلاثاء بث تسجيلات مصورة لباقة من إنتاجها الغنائي والمسرحي عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي للترويح عن المواطنين بمنازلهم.

وفي التاسعة مساء بالتوقيت المحلي دشنت وزارة الثقافة المصرية مبادرة (خليك في البيت..الثقافة بين إيديك) على «يوتيوب»، و«فيسبوك» بإذاعة حفل نادر لكوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الهولوجرام، أقيم على المسرح الكبير لدار الأوبرا، في السادس من مارس / آذار الجاري بمشاركة مي فاروق وريهام عبد الحكيم.

وتشمل المواد التي ستعرضها الوزارة خلال الأيام القادمة عبر المنصات الإلكترونية، مسرحية (أهلا يا بكوات) بطولة حسين فهمي وعزت العلايلي. وسهرة مع الموسيقار عمر خيرت، وباليه (بحيرة البجع) لفرقة مسرح سان بطرسبرج، وأوبريت (الليلة الكبيرة) من تأليف صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي بأداء فرقة باليه أوبرا القاهرة وغيرها من الأعمال.

وحقق حفل أم كلثوم آلاف المشاهدات خلال الساعات الأولى من طرحه في وقت تحولت فيه الحكومة للعمل بنسبة 50 في المئة من موظفيها ودعت أغلب شركات القطاع الخاص موظفيها للعمل من المنزل.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم: «إن المبادرة تأتي كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الجاد للجمهور في ظل تعليق الأنشطة الفكرية والفنية نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد».

وكانت دار الأوبرا والمسارح وقصور الثقافة علقت أنشطتها وعروضها في وقت سابق من الشهر الجاري، حتى إشعار آخر كما أغلقت دور السينما أبوابها وتأجلت المهرجانات السينمائية والموسيقية إلى أجل غير مسمى في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.