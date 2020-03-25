شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ للتصدي لفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن حالة الطوارئ الوطنية، إذ تستعد البلاد لإغلاق كامل في منتصف ليل الأربعاء لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وقالت أرديرن في كلمة أمام البرلمان، الأربعاء لإعلان حالة الطوارئ "إنها حالة طوارئ للحفاظ على أسلوب حياتنا".

وسجلت نيوزيلندا، الأربعاء 47 إصابة مؤكدة، وثلاث إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد. وقال مدير عام الصحة في نيوزيلندا الدكتور آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي إن عدد الحالات سيستمر في الارتفاع لمدة عشرة أيام على الأقل قبل أن يتراجع.

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