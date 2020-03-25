في أول انعقاد «افتراضي» له.. مجلس الأمن يواجه صعوبات في الإنترنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى في تاريخه جلسة عبر الفيديو الثلاثاء، شهدت صعوبات تقنية عدة بحسب دبلوماسيين.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته: إن المحاولة بدائية بعض الشيء، نتقدم ببطء لكن سننجح. وأضاف لوكالة فرانس برس: القيام بالحد الأدنى من العمل أفضل من عدم القيام بشيء مطلقاً، معرباً عن أسفه لأن مجلس الأمن الذي تتولى الصين رئاسته لشهر مارس / آذار، لم يكن أكثر نشاطاً مُنذ جلسته الأخيرة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في 12 مارس / آذار.

وكانت الجلسة التي عقدت الثلاثاء بمثابة «اختبار»، ولم تكن واردة على جدول الأعمال الرسمي للمجلس، وفق مصدر دبلوماسي، كذلك أجريت من دون حضور وسائل الإعلام، ولكنها تمت بمشاركة سفراء أو مساعدين محجورين داخل بيوتهم خلف شاشات حواسيبهم. واستمر الاجتماع لأكثر من أربع ساعات تضمن نقاشاً حول كيفية مواصلة العمل في المجلس، إضافة إلى مناقشة أوضاع جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وشهدت الجلسة انقطاعاً متكرراً بسبب مشاكل تقنية تمثلت في انقطاع الإنترنت أكثر من مرة، كذلك مشاكل في الكهرباء. واعتاد مجلس الأمن على التواصل مع مشاركين في جلساته عبر الفيديو، لكن «لم يسبق في التاريخ» أن عقد لقاء لأعضائه الخمسة عشر بهذه الطريقة، وفق خبير بشؤون المنظمة.

وأجريت كافة المداخلات بالإنجليزية، حيث لم يكن ممكناً استخدام اللغات الرسمية الخمس الأخرى للمجلس، وهي الصينية، والروسية، والعربية، والإسبانية، والفرنسية، لصعوبات تقنية مرتبطة بالترجمة.

وترفض روسيا حتى الآن إجراء التصويت «افتراضياً»، وتطالب بعقد جلسات «فعلية» لهذا الغرض في مقر الأمم المتحدة الذي لم يُغلق الأمين العام أنطونيو جوتيريس أبوابه على الرغم من الوباء. ونشر بيان حول جمهورية الكونجو الديموقراطية حصل على موافقة كافة الأعضاء بعد انتهاء الاجتماع. ويشير البيان الذي جاء بمبادرة فرنسية إلى «القلق حول عدم الاستقرار المتواصل في شرق البلاد»، و«الوضع الإنساني خصوصاً بسبب انتشار وباء الحصبة».