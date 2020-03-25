170 ألف متطوع بريطاني للمساعدة في مواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطوع 170 ألف بريطاني لمساعدة هيئة الخدمة الصحية الوطنية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من طلب الحكومة 250 ألف متطوع لتقديم الطعام والأدوية، وتوفير النقل للمرضى والإمدادات، والاتصال بالأشخاص الذين أصبحوا وحيدين بسبب العزلة الذاتية. وقال ستيفن باويس، المدير الطبي الوطني لـ NHS إنجلترا، لقناة BBC التلفزيونية «في أوقات الأزمات يجتمع الناس معاً. هذه حالة صحية طارئة، ويمكننا جميعاً لعب دور». سيعمل المتطوعون على تقديم خدمات لنحو 1.5 مليون شخص يبقون لمدة 12 أسبوعاً في منازلهم بسبب الحجر الصحي الذاتي بموجب نصيحة الحكومة لمعاناة الأغلبية منهم من أمراض صحية مزمنة، أو لكونهم من كبار السن.

وحتى اليوم سجلت عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا نحو 422 منذ بدء تفشي الفيروس.