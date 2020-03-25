شاومي تطرح الهاتف المرتقب ريدمي نوت 9S (صور ومواصفات وأسعار)

دبي - بواسطة محمد فارس © الصورة الرسمية لهاتف شاومي ريدمي نوت 9S الصورة الرسمية لهاتف شاومي ريدمي نوت 9S

كتب- وكالات:

على الرغم من انشغال العالم بمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، لم تتوقف شركات الهواتف الذكية عن محاولة كسر جمود الأسواق، وفي هذا الإطار أعلنت شركة شاومي الصينية، طرح مجموعة جديدة من منتجاتها، أبرزها الهاتفان الذكيان ريدميK30 PRO ، وريدمي نوت 9S. © الصورة الرسمية لهاتف شاومي ريدمي K30 برو الصورة الرسمية لهاتف شاومي ريدمي K30 برو

يأتي ريدميK30 PRO، بكاميرا أمامية منبثقة، مع قارئ لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، ويعمل بمعالج سنابدراجون الرائد 865، الداعم لشبكات الجيل الخامس (5G)، مع شاشة سوبر أموليد مقاسها 6.67 بوصة.

كاميرات الهاتف، الخلفية في تصميم دائري مع 4 عدسات، الأساسية بدقة 64 ميجا بمستشعر من سوني وعدسة بزاوية عريضة 13 ميجا، وعدسة ماكرو 5 ميجا، ومستشعر للعمق 2 ميجا، مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا. © ريدمي نوت 9S يأتي في 4 ألوان ريدمي نوت 9S يأتي في 4 ألوان

ويعمل الهاتف ببطارية 4700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

ومن المرجح أن يتراوح سعر الهاتف بين 7 آلاف و 8500 جنيه.

ريدمي نوت 9S

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هو الهاتف المرتقب بين قطاعات كبيرة من المستخدمين، على اعتبار أنه الخليفة لسلسة النوت الناجحة عالميا.

يأتي ريدمي نوت 9S بتصميم زجاجي بالكامل مع شاشة IPS LCD مقاسها 6.67 بوصة تتضمن ثقبا لكاميرا السيلفي، والشاشة مغطاة بطبقة حماية كورنيننج جوريلا جلاس 5.

ويعمل ريدمي نوت 9S بمعالج سنابدراجون 720G، بذاكرة رام 4 أو 6 جيجا، وذاكرة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجا. © تصميم الظهر لهاتف K30 برو تصميم الظهر لهاتف K30 برو

كاميرات الهاتف رباعية العدسات، الرئيسية بدقة 48 ميجا والثانية 8 ميجا بزاوية فائقة الاتساع والثالثة ماكرو 5 ميجا والرابعة 2 ميجا لتصوير العمق. والكاميرا الأمامية 16 ميجا تدعم تسجيل الفيديو البطيء © K30 برو يعمل بمعالج سابدراجون 720G K30 برو يعمل بمعالج سابدراجون 720G

ويتضمن الهاتف بطارية 5020 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات.

ومن المقرر طرح الهاتف للبيع اعتبارا من 7 أبريل المقبل، بأسعار تبدأ من 2999 جنيها.