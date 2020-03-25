كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في لبنان إلى 333

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365
أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 333 حالة، إثر تسجيل 29 إصابة جديدة.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "إلى غاية اليوم، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي (حكومي) ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، 333 حالة".
ولفتت الوزارة إلى أن ارتفاع الحصيلة يأتي عقب تسجيل 29 حالة إصابة جديدة.
وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 428 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.
وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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